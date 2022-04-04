Все врачи, которые остались работать в своих учреждениях здравоохранения, получают зарплату в полном объеме.

Все врачи, которые остались работать в Украине в своих учреждениях здравоохранения, получают заработную плату в полном объеме, не смотря на то, больница работает, или больница уничтожена или повреждена.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак в эфире информационного телемарафона.

"Министерство здравоохранения и лично министр с первого дня военной агрессии против Украины сделали максимум для того, чтобы все врачи, которые работали в больницах, которые сегодня есть на территориях временно оккупированных, или в зоне боевых действий, они также продолжали получать заработную плату, несмотря на то, больница работает, или больница уничтожена или повреждена", - сказала она.

"Все врачи, которые остались работать в своих учреждениях здравоохранения, они получают заработную плату в полном объеме. Те врачи, которые переправились на Запад, на более спокойные территории, мы приглашаем их к работе в этих больницах...", - добавила Микичак.

Относительно электронных деклараций, которые украинцы подписали с семейными врачами, она отметила, что их действие не прекращается, но и без декларации вся помощь оказывается в полном объеме, по месту жительства того или иного человека на любой территории.

"Что касается деклараций, то да, декларации не нужны, они не требуются, они не аннулируются. То есть, не прекращается их действие, но и без декларации вся помощь предоставляется в полном объеме. Аналогично и экстренная медицинская помощь. Нет никакой привязки к месту проживания наших граждан. Мы работаем все, чтобы наши граждане могли получить такую помощь", - сказала Микичак.

Также она сообщила информацию о лечении наших сограждан, которые сейчас находятся за границей.

"Надо обратить внимание, что большая часть наших граждан находится сейчас за пределами Украины, во многих европейских странах. Они имеют статус беженцев или получили статус лица, находящегося под временной защитой. И это также предполагает медицинская страховка. Согласно медицинской страховки, граждане Украины в тех странах получат также и медицинское сопровождение, то есть могут обращаться и обращаются за медицинской помощью в больницу первичной помощи или экстренной медицины наших друзей, наших партнеров, которые пошли на встречу Украине в столь трудное время для нашего государства", - отметила заместитель министра здравоохранения.

Напомним, Ляшко рассказал о последствиях атак РФ на систему здравоохранения Украины. Так, с начала войны всего повреждено в Украине 264 учреждения здравоохранения, из них 13 – уничтожено полностью.

Вас также могут заинтересовать новости: