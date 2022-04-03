При этом президент подчеркнул, что Россия действительно занимается геноцидом украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский верит в возможность наказания за преступные действия россиян в Украине. Однако перед судом должен предстать не только президент РФ Владимир Путин, но и командиры и служащие его армии.

Свои ожидания относительно ответственности за эти преступления, президент озвучил иностранным журналистам 3 апреля, передает CBD NEWS.

При этом президент подчеркнул, что Россия действительно занимается геноцидом нашего народа.

Зеленский обратил внимание на то, что выбор наказания должен базироваться на справедливости. Мол, он должен быть таким, как это решит цивилизованный мир.

"Мы верим в справедливость, в справедливость западного мира, и поэтому речь идет не только о лидере России. Я считаю, что все военные командиры, все, кто отдавал указания и приказы, должны быть наказаны должным образом", – сказал президент.

Он также добавил, что считает недостаточным обычное заключение за эти преступления против человечности. Однако все же считает необходимым избирать его "по закону и тем, что они сделали".

Ранее Зеленский принял решение о создание специального механизма правосудия в Украине для расследования и судебного разбирательства каждого преступления российских оккупантов на территории нашего государства.

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