Роман Свитан уверен, что Лукашенко боится превентивного удара со стороны ВСУ.

Военный эксперт Роман Свитан прокомментировал заявления Лукашенко о том, что они с РФ будут объединяться в военные группировки, потому что Украина якобы угрожает Беларуси.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

"Можно сказать, что это последний ход подготовки к слиянию России и Беларуси. И он может быть также приурочен к этим переговорам. Создается определенный политический кейс, которым будут торговаться на этих переговорах. Потому Путин, что называется, надувает щеки. То есть увеличивает в медийном плане свою военную составляющую. За счет Беларуси он, конечно, ничего не увеличит, поскольку беларуская армия никогда не воевала ни с кем и у нее нет боевого опыта. Они не будут воевать с Украиной. Единственное, что они могут сделать - это предоставить свою территорию российским войскам", - сказал эксперт.

Свитан уверен, что Лукашенко боится превентивного удара со стороны ВСУ.

"Потому что как только мы поймем, что в нашу сторону готовится какое-то наступление, мы нанесем удар уже по территорию Беларуси. Тогда под ударом будут все военные объекты, включая Мозырский нефтеперерабатывающий завод, аэродром в Зябровке. Под нож пойдут Лида, Барановичи, другие важные беларуские аэродромы. Тогда Лукашенко вообще останется без авиазащиты. Такие движения медийного плана не принесут никаких проблем для украинской армии. Армия готова встретить любое войско с Севера. Армия "зарыта" вдоль границы, проминирована, выполнены определенные инженерные сооружения, проминированы все танкоопасные направления. То есть был выполнен полный комплекс оборонительных мероприятий. Это выполнялось не один месяц с того момента, как только стал вопрос о закрытии границы с северной стороны. Там уже, как говорят, кони застоялись - силы на северной границе уже рвутся в бой. Их останавливают наши генералы. Лукашенко может это прогнозировать, кстати", - заявил эксперт.

Он прогнозирует, что любая проблема в Украине может сорвать эти части, расположенные вдоль Беларуси, и они зачистят лукашенковский режим.

"Есть еще батальоны беларусов, которые также расположены на беларуской границе. А их точно уже никто не остановит, даже наши команды. Они могут просто пойти освобождать территорию Беларуси. Именно такого плана движение Лукашенко прогнозирует. Они понимают, что от этого они ничем не закроются, поэтому пытаются прикрыть свою территорию гипотетическим наличием какой-то силы. Но мы ее не видим там вообще нигде. Они у нас болтаются уже полгода на Юге и мы их просто щемим каждый день - по батальону на концерт к Кобзону отправляем. Естественно, Лукашенко понимает, что за несколько недель от его режима может ничего не остаться. Поэтому он больше боится. Это такая реакция защиты на предполагаемую угрозу со стороны Украины", - добавил Свитан.

Угроза вторжения Беларуси в Украину: детали

Диктатор Лукашенко 10 октября сообщил о развертывании общей группировки войск России и Беларуси на границе с Украиной "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".

По данным Генштаба, признаков формирования наступательных группировок на территории РБ и передвижения войск на границе с нашей страной не наблюдается.

В Офисе президента Украины задались вопросом, готовы ли в Беларуси к последствиям собственных решений.

11 октября в Беларуси начали проверку армии. Она имеет комплексный характер и охватывает важнейшие вопросы проверки готовности к выполнению задач по назначению.