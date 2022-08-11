Украинские военные наносят удары по складам с боеприпасами, что создает их дефицит.

ВСУ уничтожают российские склады с боеприпасами, что полностью нивелирует преимущество оккупантов в количестве артиллерии.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Уже как месяц на расстоянии примерно 70 км от линии фронта у россиян "хлопок". Это уже перестало быть новостью. Это значит, что становится неважным, сколько у врага пушек, если к ним снарядов маловато. Есть такой способ, как уменьшить влияние артиллерии противника - оставить ее без боеприпасов. Абстрактно, что у них может быть 2 тысячи стволов, но снарядов всего 100. Становится безразлично сколько у них этого металлолома", - пояснил эксперт.

По мнению Каткова, идея Генштаба заключается в том, чтобы нивелировать превосходство противника в артиллерийских системах из-за создания нехватки боеприпасов.

"Россияне будут переносить составы на другую дальность. Тут сюрприз, оказывается, что можем уничтожать те же самые склады на расстоянии до 200 км. В случае переноса складов на 150 км, это вдвое увеличивает плечо логистики и доставки этих снарядов на передовую. Требует вдвое больше транспорта, вдвое больше мощность состава на выдачу. Учитывая, что там ручной труд, то это нагрузка на логистическую службу РФ, которая исторически является самым слабым звеном в армии", - подытожил он.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы на юге.

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