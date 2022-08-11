Дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска.

На южных рубежах украинская армия нанесла удары по командным пунктам и пунктам управления вражеских войск.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

В течение дня врагом было нанесено 8 авиационных ударов вертолетами и штурмовой авиацией вдоль линии соприкосновения, тяжелой ствольной артиллерией 152-го калибра обстреляно Галициново. Без потерь и существенных разрушений – попадание за пределами села.

"Нами в течение боевого дня нанесено 6 авиационных ударов. Дважды обеспечена работа штурмовой авиации по опорному пункту и очагу живой силы, вооружения и техники врага в Бериславском районе. Дважды бомбардировщики атаковали 2 склада боеприпасов и еще одну ячейку техники в Баштанском районе. Дважды вертолетами поражен опорный пункт и скопление живой силы, вооружения и техники вражеского войска", - говорится в сообщении.

При попытке врага проводить воздушную разведку в Николаевском районе беспилотный летательный аппарат "Элерон-3" был сбит зенитно-ракетным подразделением.

По результатам отработки украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач, потери противника составляют: 41 захватчик, 3 гаубицы "Мста-Б", 7 единиц бронированной и автомобильной техники. Окончательные результаты доразведываются.

"В районе Новокаменки нами нанесен огневой удар по командному пункту 126 отдельной бригады береговой охраны береговых войск ВМФ РФ, а у Красного Маяка нашими усилиями 49 вражеская армия осталась без своего пункта управления. В Ищенке поражен командно-наблюдательный пункт батальонной тактической группы 76-й десантно – штурмовой дивизии, а в районе барвинка – склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

Накануне вечером ВСУ ударили по двум ключевым для врага мостам в Херсонской области, а также уничтожили несколько вражеских баз с боеприпасами.

Кроме того, ночью украинские военные точечно ударили по оккупированному Мелитополю из систем HIMARS. Они уничтожили военную технику врага и более 100 российских захватчиков.

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