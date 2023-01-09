Олег Жданов отметил, что на украинских границах не наблюдается формирование ударной группы.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о вариантах возможного наступления россиян на Украину. Он уточнил, что нет признаков формирования ударной группировки оккупантов на границах Украины.

"У нас в Харьковской области есть достаточное количество войск. Мы сейчас интенсивно занимаемся оборудованием государственной границы в фортификационном плане, чтобы она превратилась в неприступную линию обороны, глубокой эшелонированной линии обороны. Это первый момент. Второй момент - на территории Белгородской области не видно формирования необходимой группировки для повторного вторжения в направлении Харькова", — отметил эксперт.

По его словам, вероятность вторжения есть всегда, и он рассказал возможные варианты нового нападения.

"Первый вариант – это из Беларуси опять на Киев и одновременные удары из Донецка, допустим, на Днепр. Второй вариант - это Харьков и от Харькова на Запорожье. Это попытка отсечь наши войска, отрезать кусок юго-востока", — указал Жданов.

Кроме того, он указал, что наиболее возможный вариант развития событий – прорыв в Донецкой области.

"Третий вариант - это просто усилить Донецкое направление, попытаться там прорвать фронт, чтобы выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. На сегодняшний день, судя по темпам, которые демонстрирует Российская Федерация, можно сказать, что, скорее всего, они могут применить именно этот вариант, потому что вряд ли у них хватит техники, вооружения, чтобы создать хорошую ударную группировку в Беларуси или в Белгородской области", — подытожил эксперт.

Новое наступление россиян на Украину - что известно

В декабре 2022 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Москва для войны против Украины готовит около 200 тысяч солдат и может пойти на Киев. При этом в минобороны отметили, что оккупанты могут начать новую волну наступления в феврале текущего года.

По мнению представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, РФ может начать новое наступление в Запорожской области.

В свою очередь начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что ВСУ планируют серьезное контрнаступление.

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