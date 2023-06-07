Взрыв на дамбе эквивалентен 10 килотоннам заряда бомбы тактического уровня.

Военный эксперт прокомментировал подрыв Каховской ГЭС и подтвердил слова секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что это акт можно рассматривать как новый этап войны.

Об этом во время брифинга в медиа-центре Украина-Одесса заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Это искусственная катастрофа, которую сделали россияне в 21 веке. Это можно рассматривать, как новый этап войны, на котором Путин подтверждает свое намерение по уничтожению Украины, украинцев", - акцентировал Романенко.

По его мнению, ранее россияне опробовали различные способы, чтобы остановить или значительно затормозить наступательные действия ВСУ. Это осуществлялось разными способами. В частности, ссылались так называемые иностранные "миротворцы", которые пытались убедить Украину в необходимости перемирия, хотя цель была - добиться перерыва для оккупантов, которые хотели за это время легализовать за собой временно захваченные украинские земли. Как считает специалист, затем, после определенного перерыва, захватчики вновь начали атаки на Украину.

По словам Романенко, пытаясь снизить наступательный потенциал Сил обороны, противник наносил мощные удары. В частности, в мае наблюдалось наибольшее количество воздушных атак врага, который при этом использовал все типы ракет, дроны-камикадзе и тому подобное. Но, благодаря системам ПВО, которые были предоставлены Украине странами-партнерами, атаки удалось отбить.

Как напомнил эксперт, украинские защитники уничтожили семь высокоскоростных ракет типа "Кинжал" (модификация "Искандеров") и тому подобное.

"То есть, все эти меры существенно не повлияли на формирование наступательного резерва Украины. Поэтому Путин принял решение взорвать дамбу..., но этот подрыв был неожиданностью и для многих россиян, часть из них не успела эвакуироваться. И принципиальное этот теракт наше наступление не остановит, нам надо идти вперед и снимать тех россиян с деревьев, как плоды", - сказал Романенко.

По его словам, мощность взрыва, который произошел на Каховской ГЭС, эквивалентна примерно 10 килотоннам заряда взрывного устройства (бомбы) тактического уровня.

Эксперт считает, что отношение Кремля к своим же солдатам было свойственным еще в советские времена. Он привел пример, как в 1954 году проводился эксперимент: взорвали несколько ядерных зарядов, а затем через эпицентр взрыва "прогнали" несколько военных взводов. После этого много солдат погибло, но советская власть действовала по принципу "бабы еще нарожают".

"Теперь, взрывая дамбу, они рассчитали, что когда пойдет вода, они с меньшими потерями смогут выводить технику, но не все пошло, как они думали - есть заброшенная техника, есть подтопленная... во многом это (подрыв дамбы - выстрел еще и себе в ногу", - считает Романенко.

6 июня россияне вызвали экоцид в Украине - первые последствия

6 июня российские захватчики взорвали дамбу Каховской ГЭС, которую заминировали раньше времени. Из-за взрыва произошла крупнейшая техногенная катастрофа в Европе за последние десятилетия. В эпицентре подтопления - около 80 населенных пунктов, среди которых определенные могут полностью оказаться под водой. Окружающей среде и экономике Украины нанесен колоссальный ущерб.

По состоянию на 7 июня уже известно о 3 пропавших украинцах, которых не могут найти родные. Также потерялась бабушка Галина с Херсона, она нет с собой ничего, чтобы связаться с родными: ни документов, ни телефона. Подробности выяснил журналист УНИАН на месте событий.

По данным Херсонской ОВА, критический уровень воды в области ожидается за 24 часа. На данный момент подтоплено более 20 населенных пунктов (уточнили в ГСЧС по состоянию на 15:00). Известно, что город Голая Пристань подтоплена на 85%.

Согласно прогнозу заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета, катастрофа с Каховской ГЭС приведет к значительным изменениям в экологии. В частности, в Херсонской области большая часть полей останется без орошения. Это может оставить Украину без урожаев на долгие годы.

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