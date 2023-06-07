Спецкор УНИАН побывал в эпицентре эвакуации жителей Херсона. Из-за "большой воды" люди покинули дома, в чем были. Местная бабушка забыла в подтопленном доме телефон и теперь не знает, как найти родных.

Вода продолжает затапливать центр Херсона в результате экоцида, который устроили оккупанты в ночь на 6 июня, взорвав дамбу Каховской ГЭС.

Спасатели работают в режиме "нон-стоп", пытаясь спасти людей от "большой воды". Журналист УНИАН выяснил, что за сегодняшнюю ночь уровень воды дошел до улицы Воронцовской - там подтоплено около 100 метров. Вчера вода затопила Одесскую площадь.

На месте происшествия жители рассказали нашему спецкору, как проходит эвакуация. В частности, одну бабушку спасатели перевозят уже во второй раз. Вчера женщину забрали с улицы Петренко на Воронцовскую, однако уже сегодня - идет новая эвакуация, ведь вода подступает.

Речь идет о бабушке Галине, которая оставила свой телефон в затопленном доме, и теперь не может связаться с родными. Она ищет внука, у которого находятся ее документы.

"Они, должно быть, уехали, куда-то там их повезли, в другое место... Обязательно он должен меня найти, я ему собрала все вещи, еду... Паспорт мой у него, у него все мое, все-все", - рассказала она.

В Херсоне стало известно о пропавших из-за подтопления

Напомним, что по состоянию на утро 7 июня в Херсонской области пропавшими считаются три человека. Люди не выходят на связь после инцидента с подрывом Каховской ГЭС.

Об этом сообщил замглавы МВД Леонид Тимченко. Он заявил, что правоохранители получили соответствующие вызовы относительно исчезновения людей на линию 102. Тимченко призвал всех украинцев, которые ищут близких и не могут с ними связаться, обращаться на горячую линию, чтобы уточнить относительно них информацию.

Как известно, 2 мая в Украине заработал реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах. По состоянию на утро 7 июня в нем уже есть данные о 23 876 пропавших.

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