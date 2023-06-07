В МВД посоветовали украинцам, как действовать, если их родные оказались в зоне катастрофы.

По состоянию на утро получено три вызова на линию 102 насчет лиц, которые исчезли при особых обстоятельствах в Херсонской области после того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС.

Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Леонид Тимченко сообщил в эфире телемарафона в среду, 7 июня. Тимченко отметил, что родственникам, чьи родные исчезли или не выходят на связь, нужно обращаться в полицию Украины по номеру 102, чтобы предоставить информацию насчет этих лиц.

Заместитель министра внутренних дел Украины советует украинцам, родные которых находятся в зоне катастрофы, сразу обращаться к правоохранителям.

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Тимченко напомнил, что со 2 мая заработал реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах. По его словам, на сегодня в нем есть данные насчет 23 876 человек.

Последствия подрыва Каховской ГЭС - сейчас это стоит знать

Из-за подрыва российскими оккупантами ночью 6 июня Каховской ГЭС затоплен ряд населенных пунктов. Некоторые дома в Херсонской области снесло водой, много домов затоплены. Сейчас идет спасательная операция, чтобы вывезти людей и животных на безопасную территорию. К спасательной операции привлекли украинские вездеходы "Богун".

В государственной компании "Укргидроэнерго" сообщили, что на правобережье Херсонской области затопило более 1 850 домов.

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