Сейчас подтоплено 85% территории города, уровень воды достигает 3,5 метра.

На сегодня подтоплено 85% территории города, а к концу суток может быть подтоплено 100% оккупированной Голой Пристани.

Об этом сообщила руководитель Голопристанской городской военной администрации Светлана Линник в эфире всеукраинского телемарафона.

По ее словам, уровень воды достигает более 3,5 метра. Она отметила, что, по приблизительным подсчетам, на время оккупации, до момента подрыва Каховской ГЭС в городе оставалось до 6 тысяч человек.

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"Пик наводнения ожидается к концу этих суток. Потом, надеемся, что вода стабилизируется и пойдет немного на спад следующих суток. Почти вся Голая Пристань будет под водой", - сказала руководитель Голопристанской городской военной администрации

Линник отметила, что сегодня немного заработала эвакуация людей - организовался "так называемый мчс от оккупантов, задействованы плавсредства от населения". По ее словам, люди самоорганизуются и если имеют плавсредства, в том числе надувные, то эвакуируются сами и помогают другим. При этом рассказала, что в городе очень плохая телефонная связь- "ловит сигнал иногда на крышах, где находятся люди". "Но с большинством людей нет связи. Вчера еще была российская связь доступна и интернет, но сегодня есть интернет только через мобильную связь украинских операторов", - сообщила Линник.

Она призвала жителей города эвакуироваться при любой возможности. "Не стоит держаться за то имущество. Сохраните свою жизнь", - добавила она.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к затоплению почти многих населенных пунктов Херсонской области, в том числе на оккупированной территории.

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что фактически подтоплено 29 населенных пунктов, из них 19 - на подконтрольной Украине территории, а 10 - под временной оккупацией. Он сказал, что по состоянию на 13.00 эвакуированы 1700 человек

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