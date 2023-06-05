Аббас Галлямов отметил, что публичная активность Пригожина вызывает всё больше вопросов.

Кремль терпит "плевки" от главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, стараясь не ссориться с "патриотами", — но отвести угрозу революции это не поможет.

О том, что означает удивительное поведение "повара Путина", пишет в новой колонке для "МО" политолог и бывший спичрайтер российского лидера Аббас Галлямов.

"Только за последние 3-4 дня Пригожин нарушил несколько кремлевских табу: в очередной раз смешал с грязью министерство обороны; заявил, что украинцы фактически побеждают; объявил, что двинет "Вагнер" на Белгородскую область, причем сообщил, что ничьего разрешения на это он спрашивать не будет; разругался с Кадыровым; самостоятельно вступил в переговоры с руководством "группы террористов" из РДК, а теперь ещё и арестовал подполковника российской армии, заставив того признаться на камеру в обстреле выходящей в тыл колонны "Вагнера", - написал он.

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Галлямов отметил, что публичная активность Пригожина вызывает всё больше вопросов.

"Почему ему всё это дозволяется? Как так выходит, что он до сих пор на свободе?" — отмечает Галлямов. — В российской политике не осталось, казалось бы, ни одного правила, которое бы не нарушил хозяин "Вагнера". Тем не менее ему всё сходит с рук".

Получается, что Путину Пригожин нужен больше, чем Пригожину Путин, делает вывод эксперт: "Президент намертво связал свою судьбу с войной, а добиться в ней какого-то мало-мальски приемлемого результата без "Вагнера" он уже не рассчитывает".

Он считает, что проблема для Путина есть и в другом.

"Режим попросту не может позволить себе репрессий в отношении представителей "патриотического" лагеря. Если эту публику сейчас ещё и давить начать, так она, недолго думая, переметнётся к оппозиции". Чтобы сторонники Пригожина и Навального не оказались в одном лагере, Кремль вынужден терпеть плевки "патриотов", - отметил политолог.

Попытка Путина через 9 месяцев переизбраться вопреки желанию граждан вызовет негативные эмоции в противоположных лагерях. История Болотной может повториться, предсказывает эксперт.

Последние высказвания Пригожина

Главарь "Группы Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что Российские оккупационные войска потеряли контроль над частью села Берховка, расположенного к северо-западу от Бахмута.

Ранее он опубликовал рапорт, в котором военнослужащих армии РФ обвиняют в минировании дорог и обстреле наемников.