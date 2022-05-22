Российский диктатор намеренно пытается вызвать голод и кризис беженцев, убежден политик.

Цель Владимира Путина – не только продовольственный, вызванный войной в Украине, но и миграционный кризис.

Расчет российского диктатора состоит в том, что после срыва поставок зерна голодающие люди побегут из этих регионов и попытаются попасть в Европу – как миллионы сирийцев, когда-то бежавших от ужасов войны. Об этом заявил бывший посол Германии в России Рюдигер фон Фрич.

По его словам, новой волной беженцев Путин хочет дестабилизировать Европу и оказать политическое давление на правительства западных стран, чтобы они отказались от своих жестких позиций в отношении России.

Это новая "гибридная война", – считает Рюдигер.

Вместе с тем Фон Фрич не верит в скорое завершение войны на территории Украины, поскольку для Путина теперь встал вопрос сохранения своей власти.

Поэтому велика вероятность продолжения и эскалации войны", – отметил он.

Напомним, что с момента широкомасштабного вторжения Россией было украдено и вывезено не менее 400 тысяч т зерна.

По данным разведки, значительная часть похищенных из Украины зерновых находится на сухогрузных судах под российским флагом в акватории Средиземного моря.

В настоящий момент в США работают над передачей Украине ракет большой дальности для деблокады моря. Они позволят снять морскую блокаду с украинских портов, поскольку угроза применения нового оружия заставит россиян отвести свои корабли.

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