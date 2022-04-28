Владимир Зеленский заявил, что этот вопрос важен не только для Украины.

Прекращение войны России против Украины является обязательным, чтобы не допустить продовольственный кризис в мире и спасти десятки стран от голода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем брифинга.

"Говорили также и о важном не только для Украины, но и для всего мира вызове - продовольственном кризисе, который провоцирует Россия продолжением войны против нашего государства. Украина буквально дает хлеб для почти 400 млн людей на планете. И уже сейчас ООН признает, что рост цен на продовольствие в этом году повлечет голод для минимум 47 млн человек в 81 стране мира", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Украина имеет достаточный потенциал, чтобы не допустить такой продовольственный кризис и стабилизировать глобальный рынок.

"Имеем все товары, которые мы можем поставлять из наших портов: в Одессе, Николаеве, Херсонской и Запорожской областях. Но частью агрессивной политики России, агрессивной войны России против нашего государства является именно блокада наших украинских портов, а также сознательные для российской армии разрушения нашей производственной базы, их шаги в этом направлении, и в частности разрушение нашей аграрной базы. Поэтому прекращение этой войны России против Украины и возвращение мира является обязательным, чтобы не допустить продовольственный кризис и спасти десятки стран от голода и политического хаоса. Мы обсудили необходимость сделать все возможное для того, чтобы Россия разблокировала украинские порты для вывоза продовольствия. Этот вопрос важен не только для Украины", - заявил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты провоцируют продовольственный кризис в Украине, воруя продукты и ограничивая работы фермеров.

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