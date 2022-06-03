Военный РФ признается, что его товарищи по службе воруют в Украине все, что видят.

Российские оккупанты поразили весь мир своим мародерством в Украине. Казалось бы, уже их кражи не удивят. Но нет - захватчики начали воровать у украинцев даже магниты из холодильников.

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват СБУ разговора оккупанта с братом. Те завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру. А для большинства россиян это - недостижимая роскошь.

"Я набрал магнитики. Мы когда в доме поселились, они, е*ать, такие путешественники: они были в Китае, в Италии, в Париже. До*уя, короче, где были. Они им не нужны, не понадобились, по ходу, вот я их себе взял", - рассказывает российский мародер своему брату.

Он добавляет, что военные РФ воруют в Украине все, что видят: "Пацаны че только не п*здят: пили, всякую ху*ню, "тырчики", болгарки – все домой".

Сам оккупант говорит, что жалеет, что забил сумку косметическими кремами, но все "добро" сгорело вместе с 10 кофемашинами, которые захватчик планировал переправить домой и продать.

Ранее советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, на котором видно, как российские военные грабят сельский магазин.

Вас также могут заинтересовать новости: