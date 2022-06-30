Британский премьер согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение.

Украинская власть имеет реалистичный план, который способен изменить ход войны, и поделилась им с партнерами.

Об этом заявил журналистам в Мадриде премьер Британии Борис Джонсон, отвечая на вопрос "Европейской правды".

Джонсон, отвечая на вопрос о объявленные Владимиром Зеленским планы победить уже этого года, сообщил, что оптимистично оценивает способность Киева, а также напомнил про свой неожиданный приезд в Киев за неделю до саммитов G7 и НАТО.

"Я ездил в Украину перед тем, как началась эта череда саммитов, именно для того, чтобы понять, каким является видение у Зеленского и украинской власти. И они действительно видят путь, как изменить динамику войны в этом году, даже в ближайшие месяцы. И поэтому теперь важно помогать, насколько мы можем, чтобы Украина удержалась", - заявил он

Британский премьер согласился с необходимостью поставлять в Украину новое вооружение. "С этим связаны поставки в Украину РСЗО, которое имеет особое значение. И я поражен тем, как украинцы эффективно учатся их использовать", - добавил он.

"Я считаю, что у Украины есть то, что необходимо, чтобы отбросить Россию к тем границам, где они были до 24 февраля 2022 года. А это - именно тот результат, которого, как говорит Владимир Зеленский, он планирует достичь", - подчеркнул премьер.

В начале июня президент РФ Владимир Путин заявил, что поставки Западом оружия в Украину может "затянуть вооруженный конфликт", а Россия якобы сделает соответствующие выводы если Запад будет поставлять Украине ракеты дальнего действия.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на саммите лидеров G7 заявил, что хочет завершить развязанную Россией войну до конца 2022 года.

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