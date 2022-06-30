Джонсон подчеркнул, что в конечном итоге Путину окажется невозможным подчинить себе страну, которая не признает его правления.

Бегство российских военных со стратегической черноморской территории острова Змеиный показывает, что Украину покорить невозможно.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает BFM TV.

"Если вам нужны доказательства невероятной способности украинцев сопротивляться, преодолевать невзгоды и отталкивать русских, посмотрите на то, что произошло сегодня на острове Змеиный, где России снова пришлось уступить", - сказал он.

Джонсон подчеркнул, что в конечном итоге главе Кремля Владимиру Путину окажется невозможным подчинить себе страну, которая не признает его правления.

Как сообщал УНИАН, сегодня украинское командование сообщило, что российские оккупанты, вероятно, покинули Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск противник спешно эвакуировал остатки гарнизона.

В свою очередь РФ подтверждает, что вывела свои войска с острова и называет это якобы "шагом доброй воли". А также говорит, что якобы способствует экспорту украинского зерна, которое сама же и заблокировала.

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