За сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 257 человек, а также уничтожено было 16 единиц военной техники российских оккупантов.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявляет, что на Таврическом направлении есть движение вперед и успехи.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, отметив, что артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1 тыс. 464 огневых задания.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 257 человек (погибшие - 49, раненые - 208). Уничтожено 16 единиц военной техники противника", - написал командующий.

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Речь идет, в частности о четырех боевых бронированных машинах, трех артиллерийских системах и минометах, одной реактивной системе залпового огня, одном беспилотнике, пяти единицах автомобильной и двух единицах специальной техники.

Кроме того, было уничтожено пять складов боеприпасов. "Есть движение вперед и успехи", - заявил Тарнавский.

Таврическое направление - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях Тарнавский заявил, что российские захватчики применили химические боеприпасы при обстреле в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.

Оккупанты совершили два артиллерийских обстрела с РСЗО боеприпасами, которые содержат химическое вещество (предположительно хлорпикрин). В результате этого обстрела люди не пострадали.

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