Уничтожено восемь складов боеприпасов, потери врага составили более 250 человек.

На Таврическом направлении украинские защитники имеют успехи и уничтожили за сутки восемь складов боеприпасов врага, до двух десятков техники, нанесли ощутимые потери оккупантам в живой силе.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

Он отметил, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1508 огневых задач.

Видео дня

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 256 человек (погибшие - 94, раненые - 162). Уничтожено 18 единиц военной техники противника. В частности, 3 ББМ, 8 артиллерийских систем и минометов, 1 вертолет Ка-52 "Аллигатор", 1 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники и 1 радиолокационную станцию "Ястреб АВ", - отметил Тарнавский.

Он добавил, что помимо этого также было уничтожено восемь складов боеприпасов врага.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, на днях Тарнавский заявил, что "россияне пытаются делать все, чтобы остановить движение" ВСУ. В частности, по его информации, российские захватчики 6 августа применили химические боеприпасы при артиллерийском обстреле в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.

Всего Вооруженные Силы Украины уничтожили за последние сутки более 500 российских оккупантов и общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года среди личного состава ориентировочно составили около 250 тыс. 800 человек. Также за сутки было уничтожено 19 артсистем, 10 танков, 8 бронемашин врага. Среди уничтоженной за вчера техники оккупантов - российский вертолет Ка-52, который наши защитники "приземлили" на Запорожье.

Вас также могут заинтересовать новости: