Противовоздушная оборона работала в пределах девяти областей.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили две ракеты Х-59/69 и 60 ударных беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Отмечается, что в ночь на 29 августа противник атаковал Украину тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской и Белгородской областей России, по этому же направлению - двумя ракетами, тип которых устанавливается, а также 74 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов: Приморско-Ахтарск, Курск и Ейск.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, средства радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя сбиты две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 60 ударных БпЛА "Shahed-131/136". Еще 14 ударных БпЛА локационно потеряны (упали) на территории Украины", - сообщил Олещук.

Он добавил, что противовоздушная оборона работала в рамках Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Сумской и Донецкой областей.

Война в Украине - атаки РФ

Ранее УНИАН писал, почему РФ одновременно использует ракеты и дроны для атак по Украине.

Как известно, во время последнего массированного обстрела в Украину летели 127 ракет и 109 ударных дронов.

В Минобороны заявили, что Украина проводит консультации с государствами-союзниками относительно создания "щита ПВО" над западными областями страны.

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