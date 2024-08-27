Сегодня в небе Украины снова фиксируют много российских ударных дронов. Командование Воздушных сил сообщает о группах беспилотников типа "Shahed" в разных областях.

По состоянию на 23:45 воздушную тревогу объявили в Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской областях, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Ранее военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из оккупированного Крыма и активность разведывательных дронов вдоль всей линии фронта.

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Обновлено в 00:50: Дроновая атака с юга и северо-востока продолжается. Беспилотники на севере Херсонской, Николаевской и Одесской областей движутся на северо-запад. Несколько групп "шахедов" в Винницкой области летят западным курсом.

Несколько групп на Сумщине движутся в западном направлении, на Черниговщине - также на запад. Группа "шахедов" на севере Киевщины направляется на Житомирщину, а беспилотники на Полтавщине и Черкасщине держат западный курс.

Также российские дроны типа "шахед" заметили на юге Гомельской области, что в Беларуси. Они держат курс на Мозырь.

В 23:25 Воздушные силы опубликовали в Telegram информацию о передвижении российских беспилотников. Так, с Херсонщины на Николаевщину двигалась новая группа "шахедов", а дроны с севера Николаевской области держали курс на Одесскую область.

Несколько групп БПЛА фиксировали на севере, они летели в Винницкую область. Дроны с юга Днепропетровщины держали курс на Запорожье, а несколько групп на Сумщине летели в западном направлении. Также несколько групп БПЛА видели на юге и центре Черниговщины, курс - западный.

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