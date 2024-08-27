По словам военного эксперта, такой обстрел является тактикой россиян.

Во время атаки на Украину 27 августа армия РФ провела разведку, после чего добивала те объекты, которые считала нужными. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"Это тактика россиян. Вчера было использовано где-то примерно 75% того, что они приготовили. А сегодня они, скажем так, провели разведку и добивали те объекты, которые они считали необходимыми, потому что большинство вчерашних ракет и дронов были сбиты системами ПВО", - объяснил эксперт.

Также Жирохов прокомментировал ситуацию на фронте в Донецкой области. По его словам, сейчас боевые действия на этом направлении обостряются, но пока об этом официально не сообщают.

"Есть куча неофициальной информации, которая, к сожалению, очень-очень тяжелая. И я понимаю, почему официально сейчас об этом не заявляют. Но за вчера-позавчера большие изменения. Изменения, к сожалению, не в нашу пользу произошли. В некоторых местах даже была прорвана оборона. Но в целом трудно очень говорить для того, чтобы не разгонять зраду или еще что-то", - подчеркнул эксперт.

По его словам, восточное направление для оккупантов остается самым приоритетным.

"То, что [российский диктатор Владимир] Путин и его военные решили не защищать Курщину, а бросить все на Покровск и на Донбасс, это для меня лично было сюрпризом, потому что очевидно, что защита своей территории должна быть приоритетом. Но ситуация та, которая есть. Как сейчас она будет выкристаллизовываться? Непонятно. Если в ближайшие недели не будет какой-то контрнаступательной операции с нашей стороны, то там фронт в буквальном смысле может посыпаться", - предупредил Жирохов.

Атака России на Украину 27 августа - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами и БпЛА. Благодаря работе ПВО было сбито 5 крылатых ракет Х-101 и 60 "шахедов".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ и заявил, что в результате очередного обстрела погибли минимум четыре человека, еще 16 получили ранения.

"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - подчеркнул глава государства.

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