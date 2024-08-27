Во время атаки на Украину 27 августа армия РФ провела разведку, после чего добивала те объекты, которые считала нужными. Такое мнение высказал военный эксперт Михаил Жирохов в эфире Radio NV.
"Это тактика россиян. Вчера было использовано где-то примерно 75% того, что они приготовили. А сегодня они, скажем так, провели разведку и добивали те объекты, которые они считали необходимыми, потому что большинство вчерашних ракет и дронов были сбиты системами ПВО", - объяснил эксперт.
Также Жирохов прокомментировал ситуацию на фронте в Донецкой области. По его словам, сейчас боевые действия на этом направлении обостряются, но пока об этом официально не сообщают.
"Есть куча неофициальной информации, которая, к сожалению, очень-очень тяжелая. И я понимаю, почему официально сейчас об этом не заявляют. Но за вчера-позавчера большие изменения. Изменения, к сожалению, не в нашу пользу произошли. В некоторых местах даже была прорвана оборона. Но в целом трудно очень говорить для того, чтобы не разгонять зраду или еще что-то", - подчеркнул эксперт.
По его словам, восточное направление для оккупантов остается самым приоритетным.
"То, что [российский диктатор Владимир] Путин и его военные решили не защищать Курщину, а бросить все на Покровск и на Донбасс, это для меня лично было сюрпризом, потому что очевидно, что защита своей территории должна быть приоритетом. Но ситуация та, которая есть. Как сейчас она будет выкристаллизовываться? Непонятно. Если в ближайшие недели не будет какой-то контрнаступательной операции с нашей стороны, то там фронт в буквальном смысле может посыпаться", - предупредил Жирохов.
Атака России на Украину 27 августа - что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами и БпЛА. Благодаря работе ПВО было сбито 5 крылатых ракет Х-101 и 60 "шахедов".
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку РФ и заявил, что в результате очередного обстрела погибли минимум четыре человека, еще 16 получили ранения.
"Обязательно ответим России на этот и все другие удары. Нельзя безнаказанно совершать преступления против человечности", - подчеркнул глава государства.