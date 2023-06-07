Пулеметчики не идентифицировали своих и открыли по ним огонь.

Российские пулеметчики открыли "дружественный огонь" и ликвидировали других оккупантов, которые бежали со своих позиций из-за подтопления.

Об этом сообщает Херсонский паблик "Херсон: война без фейков". По данным канала, россияне уничтожили в роту своей же сослуживцев возле Голой Пристани.

"Должен выразить высокую благодарность пулеметным расчетам России, находящимся в районе Голой Пристани. Ребята вчера проявили бдительность и совершили замечательный поступок. "Дружественным огнем" ликвидировали других солдат России, которые проводили внеплановое перемещение из-за подтопления. На корм херсонским ракам отправлено в роту противника", - говорится в сообщении.

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Кстати, в военное время рота в российской армии насчитывает 200-215 человек.

"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции свои же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружеский огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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