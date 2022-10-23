Вскоре украинцев ждут хорошие новости от Генштаба, отметил глава ОВА.

Контрнаступление Сил обороны Украины на Луганщине несколько замедлился из-за дождей, но воины продвигаются вперед. Скоро будут хорошие новости от Генерального штаба.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Нам мешает немного погода, потому что сейчас дожди, как раз на границе Донецкой и Луганской области, и это замедляет наступление, потому что техника вязнет, но все равно, я надеюсь, что в ближайшее время от Генерального штаба мы получим хорошие новости из Луганской области", – сказал Гайдай.

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Кроме того, глава ОВА рассказал, что оккупанты строят оборонительные сооружения в Белгородской области РФ. Очевидно, они готовятся к оставлению захваченных территорий и так называемой "перегруппировке".

"Мы четко понимаем, что планы, которые они (оккупанты - УНИАН) себе ставили, полностью провалены", – сказал Гайдай.

Он подчеркнул, что против ВСУ "стоит огромное количество оружия, техники и личного состава". Россияне бесконечно бьют по позициям ВСУ, но у украинских воинов есть лучшая мотивация в мире.

"Нам главное – сохранить жизни наших солдат, поэтому пусть они двигаются и работают так, как это нужно, чтобы освобождать наши территории, но не за счет просто массы погибших бойцов", – резюмировал он.

Освобождение Луганщины

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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