По словам Ермака, Россия на сегодняшний день декларирует готовность к прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украину и возвращении украинских граждан, а предложенный план отвечает всем этим критериям.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина, Германия и Франция разработали четкий план по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, он «лежит на столе» и ждет согласования со стороны РФ, как участницы переговоров в «нормандском формате».

Читайте такжеСоветники лидеров "нормандской четверки" провели встречу в видеоформатеКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-дискуссии на тему «Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021 год» 9 марта вечером.

«Сегодня у нас есть общая позиция с немецкой и французской делегациями, и мы ожидаем такую ​​же позицию со стороны РФ», - отметил Ермак и добавил: «Сегодня на столе лежит конкретный план мирного урегулирования, предложенный Германией и Францией, доработанный Украиной, и мы считаем, что он соответствует духу и принципам «Минска», он отвечает нормам международного права».

По словам Ермака, сегодня Россия декларирует готовность к прекращению войны, реинтеграции оккупированных территорий в Украину и возвращению украинских граждан, и этот план соответствует всем указанным критериям.

«Сегодня мы должны четко сказать: или мы идем по этому пути, или кто-то должен сказать - мы против этого, мы не хотим мира в Украине, - и всему миру будет все понятно», - отметил Ермак.

Ермак отметил, что он с оптимизмом смотрит на процессы, происходящие вокруг мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

«Сегодня мы считаем, что со стороны Германии и Франции в рамках «нормандского формата» был предложен очень мощный шаг, который сегодня мы обсуждаем, и я надеюсь, который через неделю или две недели будет еще предметом мощного обсуждения во время видеоконференции во время «норманнского формата» - это так называемые кластеры, это логические шаги, которые полностью соответствуют духу и принципам Минских договоренностей, которые соответствуют международному праву и могут стать, в случае их согласования, основой для дорожной карты», - заявил он.

По словам Ермака, целью имплементации этой «дорожной карты» должны стать настоящее установление мира на Донбассе, реинтеграция временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также проведение местных выборов.

Встреча "нормандской четверки" по ситуации на Донбассе

Последний саммит "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе состоялся в Париже в декабре 2019 года. Затем саммит планировалось провести в Берлине, но до сих пор он так и не состоялся.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведет отдельные встречи с каждым из лидеров стран "нормандского формата" если их саммит будет постоянно откладываться.

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Автор: Константин Гончаров