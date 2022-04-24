По его словам, Россия собрала на востоке "предпоследние оперативные резервы".

Наступление России на востоке Украины выдохнется за две-три недели. После этого активные боевые действия могут прекратиться, а война перейдет в позиционную фазу.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Медузе".

"Через две-три недели закончится это наступление. А вместе с ним, вполне возможно, закончится и активная фаза войны, потому что российским войскам больше нечем наступать", – считает Арестович.

По его словам, сейчас российские силы достаточно активно наступают на Востоке Украины. Но проблема для них в том, что это неблагоприятная для наступления местность. Сил, которые они там собрали, недостаточно, чтобы решительно победить.

"На Изюмском направлении они пытаются 25 тысяч войск втиснуть в пять лесных дорог. А вокруг овраги, битые железнодорожные пути и переезды. Многочисленные сооружения с длинными бетонными каналами — считайте, противотанковые рвы. В этой местности дожди шли почти две недели — это размокшие поля, через которые не пройдешь. Против них наши самые боеспособные части — тяжелая механизированная пехота и танковые подразделения, которые восемь лет там стояли. Они прекрасно знают местность, они злые и мотивированные. Там безнадежная [для российских войск] ситуация. Это с самого начала была безумная идея — проводить там операцию. С военной точки зрения она была не нужна. Она объяснялась чисто политическим решением — выйти на границы Луганской и Донецкой областей и объявить о победе", - говорит Арестович.

ПО его словам, их задача теперь после провала изначального плана — заявить, что захват Луганской и Донецкой областей — это победа.

"Потом они хотят свернуть кампанию. Вернуться к переговорам, главная задача которых — снять санкции. Вот такая кремлевская история, потому что им надо к концу двух месяцев войны что-то говорить жителям России. Тем более Пасха, нужно заявить о каких-то победах. Но не так сталося, як гадалося", - говорит Арестович.

По его словам, Россия собрала на востоке "предпоследние оперативные резервы", и все, что у них осталось, – это уставшие войска в количестве около 15 000 человек, которые восстанавливают боеспособность после боев возле Киева, Чернигова и Сум.

"Я не знаю, где они возьмут новые резервы. Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время много чего произойдет. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ сильно укрепятся за это время. А России укрепляться неоткуда", – считает Арестович.

Российско-украинская война: детали

Россия накапливает группировку войск путем переброски и сосредоточения дополнительных подразделений в Белгородской области в направлении Харьковщины.

Так, по имеющимся данным, в 60 км от государственной границы Украины развернуты пусковые установки ОТРК "Искандер-М".

Враг продолжает частичное блокирование Харькова, осуществляет огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Активизировались наступательные и штурмовые действия русских на Северодонецком, Кураховском и Попаснянском направлениях. Идут бои в районах населенных пунктов Заречное, Рубежное и Попасная.

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