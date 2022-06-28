Сохраняется угроза применения Россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.

До 6 батальонов Вооруженных сил Беларуси усиливаются на белорусско-украинской границе и пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь до 6 батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях, пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах", - сказал Мотузяник.

Также, по его словам, продолжает сохраняться угроза применения Россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.

Как сообщал УНИАН, с 22 июня в Гомельской области продолжаются мобилизационные учения белорусских войск.

26 июня в Главном управлении разведки Минобороны проинформировали, что РФ увеличивает свое военное присутствие в Беларуси. В частности, руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждено о вероятности возвращения подразделений вооруженных сил РФ. Также россияне планируют перебросить аэродром в Барановичах 10 военных самолетов.

Кроме того, в Беларуси россияне готовят диверсантов для отправки в Украину.

В Генштабе ВСУ не исключают провокаций со стороны белорусских войск в приграничных с Украиной районах.

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