Тралы с ракетами направляются в сторону агрогородка Прудок.

Во вторник, 28 июня, примерно в 14:00 в районе белорусского Мозыря замечена колонна вооруженных сил РФ с ракетами для зенитно-ракетного комплекса "С-400".

Об этом пишет Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

По информации наблюдателей, российская колонна въехала в город по трассе Р31 со стороны Калинковичей, а затем направилась в сторону агрогородка Прудок (Мозырский район).

Среди техники замечено: 3 тралы на базе КАМАЗ с 4-мя ракетами для ЗРК "С-400" и военный автокран", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 июня стало известно о прибытии на территорию белорусского Мозыря российских диверсионных групп, которые планируют подрыв в городе жилых домов, школы и больницы. Это может быть подано как ответ Украины на авиационные удары.

В ночь на 25 июня по территории Украины нанесли массированный ракетно-бомбовый удар с территории Беларуси. В украинской разведке считают, что это была масштабная провокация Российской Федерации для вовлечение Беларуси в войну против Украины.

Позже президент Владимир Зеленский обратился к белорусам и предупредил, что Александр Лукашенко втягивает их в войну.

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