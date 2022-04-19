Рассказ 20-летнего азербайджанца Гусейна Абдуллаева, студента Мариупольского государственного университета, который во время эвакуации был взят в плен российскими военными.

После полномасштабного вторжения российских войск на территорию независимой Украины, те кто не успели эвакуироваться из Мариуполя прошли чрез настоящий ад.

Об этом рассказал 20-летний азербайджанец Гусейн Абдуллаев, студент третьего курса Мариупольского государственного университета, который 17 марта во время эвакуации был взят в плен российскими военными, сообщает Media.az.

По словам студента, выехать из города было практически нереально, так как возле Бердянска оккупанты поставили свои блокпосты.

"17 марта, когда ситуация сильно ухудшилась, стало понятно, что нужно эвакуироваться. Люди уезжали на своих автомобилях, поскольку у меня его не было, меня позвал с собой кто-то из местных. Проехав несколько блокпостов, недалеко от Бердянска, нас задержали российские военнослужащие. Они стали проверять документы. Потом подъехала еще одна машина военнослужащих, нас всех вывели и приказали раздеться до нижнего белья", - говорит студент.

По словам парня, оккупанты искали на телах задержанных татуировки.

"У водителя нашей машины на руке был набит рак. Это даже не военная и не патриотическая наколка, но им она не понравилась. Они стали бить нас прикладом автомата, не разрешая одеваться. Несмотря на морозную погоду мы стояли полностью раздетые, не понимая, что с нами будет. Спустя некоторое время они приказали нам одеться, затем подъехал КамАЗ с военными, все были в форме и черных масках. Они заломили нам руки, надели наручники и запихнули в машину", - рассказал Абдуллаев.

Парня привезли в СИЗО, где он провел 25 дней.

"Ко мне подошел командир – чеченец. У него на форме был набит флаг Чечни. Он осмотрел мои руки и заявил, что я военный. Я не понял сначала, почему он сделал такой вывод и стал объяснять, что у меня грязь под ногтями из-за того, что в Мариуполе нет воды и никаких условий соблюдать гигиену. Он даже не стал меня слушать и отправил в камеру. Он пришел следом за мной, вновь заставил раздеться до нижнего белья, опять искал татуировки. Я простоял раздетым 15-20 минут. Было очень холодно. Затем он разрешил одеться и ушел. Спустя час они вернулись и забрали меня в камеру пыток.

По словам студента, его пытали электрическим током.

"Пыточная – это маленькая комната, там стоит железный стул и аппарат для пыток электрическим током. Они меня посадили и завязали руки. Стали задавать вопросы, оказывали сначала моральное давление, пытаясь заставить меня признаться, что я солдат полка "Азова". Я настаивал, что я студент… Они присоединили аппарат к большим пальцам моих ног и начали пускать болезненные разряды током. Они хотели, чтобы я признался в том, что являюсь военным. Но мне было нечего сказать, я им не врал, я ведь просто студент. Пытали каждый день. Как правило, били по 10-15 человек сразу. Как правило, пытки током продолжались 20-30 минут, а избивали в течение часа. Пытки повторялись раза три в день. Бывало, что я терял сознание, на меня выливали холодную воду и продолжали издеваться дальше", - рассказал студент.

12 апреля после долгих переговоров и благодаря усилиям друзей-азербайджанцев, проживающих в Украине, парня удалось освободить.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

С первых дней вторжения Мариуполь является самой горячей точкой в Украине. В городе разрушены 90% всех зданий. Бои не прекращаются. Город постоянно бомбят. В Мариуполь невозможно доставить ни еду, ни медикаменты. Город находится в блокаде.

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