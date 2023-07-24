Его эвакуировали в ближайшую больницу.

Видеожурналист агентства Agence France Press Дилан Коллинз ранен во время атаки беспилотника по украинским позициям под Бахмутом в Донецкой области, сообщила журналистка AFP Стефани Юсеф в Twitter. Ранее на этой неделе под обстрел в Донецкой области попала съемочная группа немецкой медиакомпании Deutsche Welle.

"Видеожурналист AFP Дилан Коллинз был ранен в результате атаки беспилотника во время работы на позиции украинской артиллерии в понедельник, сообщили репортеры AFP, которые стали свидетелями взрыва. ... Его эвакуировали в ближайшую больницу, где он проходил лечение. Врачи сказали, что его состояние не опасно для жизни. 35-летний Коллинз в сознании и разговаривает с коллегами", – известила коллега пострадавшего журналиста.

По ее словам, 35-летний Дилан Коллинз является гражданином США и живет в Ливане. В Украине он выполняет редакционное задание.

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Директор AFP в Европе Кристин Бухагиар, комментируя инцидент, отметила, что редакция выясняет все обстоятельства.

Напомним, в мае на востоке Украины в результате российского обстрела погиб журналист агентства AFP Арман Солдин. Президент Эммануэль Макрон посмертно наградил его орденом Почетного легиона.

Журналисты травмируются и погибают, освещая войну в Украине

На этой неделе съемочная группа немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle попала под обстрел в Дружковке Донецкой области, в результате чего оператор Евгений Шилко получил ранение.

По данным Национального союза журналистов Украины, с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 68 медийщиков. Часть из них погибла, защищая Украину в составе Сил обороны.

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