Шилко доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное.

Съемочная группа немецкой государственной медиакомпании Deutsche Welle попала под обстрел в Дружковке Донецкой области. Оператор Евгений Шилко получил ранения, сообщает DW Украина.

"Оператор медиакомпании Deutsche Welle Евгений Шилко получил ранение российскими кассетными боеприпасами в городе Дружковка Донецкой области, который находится в 23 км от линии фронта. Шилко доставили в больницу, сейчас его состояние стабильное", – говорится в сообщении.

Уточняется, что съемочная группа DW попала под российский обстрел после обеда во время съемок тренировок украинских военных на полигоне.

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В результате атаки погиб один украинский военный, еще несколько серьезно пострадали.

Журналисты, погибшие во время полномасштабной войны в Украине

По данным Национального союза журналистов Украины, по состоянию на 20 июля 2023 года с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 68 работников медиа.

Среди погибших – 15 медийщиков, которые выполняли профессиональные обязанности; 9 медийщиков-гражданских жертв; 44 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах Сил обороны Украины.

В частности, российские оккупанты казнили фотокорреспондента Максим Левин в лесах под Киевом в марте 2022 года.

Журналист и военный Александр Махов погиб, защищая Украину от российской агрессии.

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