Солдин погиб в результате ракетного обстрела Часового Яра.

На востоке Украины в результате российского обстрела погиб журналист агентства AFP Арман Солдин. Трагедия произошла 9 мая 2023 года.

О гибели видеорепортера сообщило само агентство в Twitter.

"Мы подавлены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как рассказали агентству коллеги Армана Солдина, которые стали свидетелями инцидента, он погиб в результате ракетного обстрела Часового Яра - города неподалеку от Бахмута, который является эпицентром боевых действий на востоке Украины в течение нескольких месяцев.

Гибель журналистов на войне в Украине: последние новости

В Бахмуте во время выполнения боевого задания погиб журналист, ставший младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, Владимир Мукан. Это произошло 29 апреля 2023 года.

13 марта 2023 года погиб военный и оператор "Суспильного" Алексей Ольховик (позывной "Фокус"). Он отдал жизнь за Украину в Бахмуте на Донетчине. У него осталась маленькая дочь.

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