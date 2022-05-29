Советник Ермака в очередной раз подчеркнул, что Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о реакции российских оккупантов на передачу дальнобойных MLRS Украине.

"Редкой гадости все эти субъекты из РФ. На всех уровнях... Заходят на территорию другой страны и масштабно уничтожают инфраструктуру, массово убивают мирных граждан и умышленно сносят все наши города полностью. Называют это отвратительным и лживым термином "специальная военная операция", - напомнил Подоляк.

Он отметил, что оккупанты применяют в Украине все виды тяжелой артиллерии, тяжелые огнеметы, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиационные бомбы и крылатые ракеты различных модификаций с дальностью свыше 1000 км.

"Еще раз по слогам: существа с российскими паспортами заходят в суверенную Украину и выжигают тут все подряд всеми видами неядерного оружия. Хотя из-за своей врожденной трусости готовы применить уже и "тактику", и "химию". И совершенно шизофренично считают, что имеют на это право – убивать всеми (подчеркиваю – всеми) видами тяжелого оружия мирных людей в абсолютно суверенном другом государстве. Но как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу впали в истерическую истерику. Дикий визг стоит сейчас над всем русским болотом: "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!", - уверен Подоляк.

По его мнению, это означает лишь одно - Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан.

"И сразу же "надзюривает" себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие. Вывод? Проще некуда. Два диких русских вопля: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!" – прямое доказательство крайней эффективности именно этих двух шагов", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, министр обороны Резников рассказал о новых поступлениях оружия в Украину.

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