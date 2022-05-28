В Офисе президента отметили, что "трудно воевать, когда тебя кроют с 70 км".

Страны Запада, если хотят победы Украины, должны предоставить Украине эффективное дальнобойное оружие.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и добавил, что такое вооружение нужно Украине уже сейчас.

"Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного трудно воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие. Здесь и сейчас", - заявил Подоляк.

Ранее стало известно об одобрении Соединенными Штатами передачи Украине реактивных систем залпового огня большой дальности. О передаче, вероятнее всего, будет официально объявлено на следующей неделе.

Россия в ответ на сообщение о передаче Украине РСЗО большой дальности призвала Вашингтон "прекратить накачку ВСУ оружием" и пригрозила "непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности".

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