Страны Запада, если хотят победы Украины, должны предоставить Украине эффективное дальнобойное оружие.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и добавил, что такое вооружение нужно Украине уже сейчас.
"Если Запад действительно хочет победы Украины, может, пора уже передать нам дальнобойные MLRS? Немного трудно воевать, когда тебя накрывают с расстояния 70 км, а тебе нечем ответить. Украина может вернуть россиян за железный занавес, но для этого нам нужно эффективное оружие. Здесь и сейчас", - заявил Подоляк.
Ранее стало известно об одобрении Соединенными Штатами передачи Украине реактивных систем залпового огня большой дальности. О передаче, вероятнее всего, будет официально объявлено на следующей неделе.
Россия в ответ на сообщение о передаче Украине РСЗО большой дальности призвала Вашингтон "прекратить накачку ВСУ оружием" и пригрозила "непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности".
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