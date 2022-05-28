По словам главы Минобороны, на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии: гаубица М777, гаубица FH70, САУ "CAESAR". Также в Украину поступили САУ М109.

В Украину поступила самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 одной из модификаций. Также на передовой уже работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"На передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ CAESAR. Представить это еще в марте было просто нереально. Но сегодня это уже реальность, что стала результатом большой командной работы во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Рад сообщить новость - парк артиллерии 155-мм калибра пополняется", - написал Резников в Facebook.

Министр сообщил, что в Украину уже поступила самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 одной из модификаций.

"Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - подчеркнул он.

Также среди последних поступлений Резников назвал более 100 американских БПЛА различных типов. В то же время он добавил, что, как и любой министр на его месте, хотел бы, чтобы оружия было гораздо больше.

"В то же время надо осознавать: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное - мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных нам стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще " - заявил Резников.

По словам министра, количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться, а стратегическое решение о переходе на тяжелое вооружение натовского образца уже имеет конкретное измерение.

Ранее Резников рассказал детали о новой встрече руководителей оборонных ведомств в формате, предложенном 26 апреля на авиабазе США в Германии Рамштайн, и сообщил, какое оружие получит Украина после"Рамштайн-2".

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