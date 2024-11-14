Купянск полностью находится под контролем ВСУ, а в окрестностях Ильинки постоянно продолжаются боевые действия.

Информация об оккупации Ильинки в Донецкой области и вхождении захватчиков в Купянск на Харьковщине неправдива, сообщает Оперативный ВСУ в Telegram со ссылкой на Генеральный штаб.

"Информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В частности, вчера украинские воины остановили продвижение врага на Купянск, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

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"Купянск полностью под контролем Сил обороны Украины", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, населенный пункт Ильинка Донецкой области также находится под украинским контролем.

"На его окраинах постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции", - отмечается в сообщении.

Война в Украине - обстановка возле Купянска

Как сообщал УНИАН, ранее мониторинговый проект DeepState распространил информацию, что враг оккупировал Ильинку и продвинулся возле Купянска.

13 ноября российские захватчики попытались прорвать украинскую оборону возле Купянска, но эти действия были остановлены Силами обороны Украины.

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