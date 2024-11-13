Силы обороны остановили прорыв оккупантов и уничтожили вражескую технику, заявили в Генштабе.

Российские захватчики попытались прорвать украинскую оборону возле Купянска, но эти действия были остановлены Силами обороны Украины. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Сегодня, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать нашу оборону на Купянском направлении. Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников в четыре волны. В целом враг задействовал около 15 единиц техники", - сказано в сообщении.

В частности, оккупанты применяли танки, боевые бронированные машины и установку разминирования УР-77.

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При этом, как отметили в Генштабе, часть российских солдат была переодета в форму образца Вооруженных Сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением.

"Умелыми и решительными действиями наши защитники остановили врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы", - отмечается в сообщении.

Также отмечается профессионализм и слаженность украинских пехотинцев, танкистов, артиллеристов и операторов БпЛА.

Война в Украине - ситуация на Купянском направлении

Как сообщал УНИАН, 12 ноября командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко отметил, что на Купянском направлении происходят очень тяжелые бои. Интенсивность штурмовых действий противника такова, что они буквально идут по телам своих, но пытаются выполнить задачу.

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