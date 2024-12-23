У Вениславского нет ощущения, что в краткосрочной перспективе - три-четыре месяца, до полугода, - этот законопроект появится в Верховной Раде и его примут.

В ближайшей перспективе нет оснований ожидать закон, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих. Такое мнение в эфире Radio NV высказал Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Отвечая на вопрос относительно законопроекта о демобилизации, который зависит от необходимости подготовить резервы военнослужащих, он отметил, что разделил бы этот вопрос на две составляющие.

"Ротация - это то, о чем мы на закрытых заседаниях комитета постоянно говорим и с начальником Генерального штаба, с главнокомандующим Вооруженных сил, с представителями Министерства обороны. Как раз ротационный способ предоставления возможности отдохнуть в течение нескольких месяцев для военнослужащих, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях, - на сегодняшний день - это то, что необходимо сделать", - сказал Вениславский.

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В то же время на сегодня, отметил депутат, из-за обострения ситуации на фронте, это стало "не настолько реализуемым, как бы того хотелось".

"То есть ротационная полноценная система еще не заработала, хотя над этим работает военное командование", - отметил он.

Относительно демобилизации, увольнения с военной службы во время военного положения, отметил парламентарий, что "некоторые наши коллеги озвучили и потом предложили внести соответствующие положения в законопроект, который потом в итоге был изъят по обращению Кабинета министров".

"Это было, на мой взгляд, сделано или от непонимания последствий таких заявлений и таких действий, или это был какой-то сознательный злой умысел. Но во время полномасштабной войны обещать, что будет массовое увольнение с военной службы, - это очень не соответствует, мягко говоря, интересам национальной безопасности и обороны. Я не думаю, что на сегодняшний день у нас в ближайшей перспективе есть основания ожидать закон, который бы предусматривал массовое увольнение с военной службы военнослужащих", - подчеркнул депутат.

По его словам, обеспечение права на отдых для военнослужащих, выполняющих боевые задачи, является приоритетом.

"В комитете мы рассматриваем эти вопросы. Мы рассматриваем различные варианты, прежде всего - возможности увеличения отпусков для военнослужащих, которые воюют. Увеличение перечня... оснований, которые позволяли бы военнослужащим уйти в отпуск. И, как я уже сказал, механизмы ротации, когда бригада выводится с передовой и несколько месяцев - два-три-четыре месяца - она отдыхает", - подчеркнул Вениславский и добавил, что это бы "сняло напряжение".

На уточнение, отменяется ли таким образом, или переносится на неопределенный срок вообще рассмотрение вопроса о законопроекте о демобилизации, он отметил:

"Я думаю, что до изменения ситуации на фронте, до стабилизации по меньшей мере... Враг пытается давить на всех направлениях. И мы на этом фоне обеспечить освобождение военнослужащих точно не можем. Поэтому я думаю, что в краткосрочной перспективе, я имею в виду три-четыре месяца, до полугода, говорить о том, что этот законопроект появится в Верховной Раде, мы его примем, - у меня лично субъективно такого ощущения нет. Хотя посмотрим".

Законопроект о демобилизации - что известно

Как сообщал УНИАН, 20 декабря первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что проект закона о демобилизации разработан, но провести ее на сегодня практически невозможно.

"Пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", - объяснил он.

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