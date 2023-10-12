По его словам, кризисный момент удалось перейти, но угроза все равно остается.

Россияне хотели создать техногенную катастрофу на оккупированной Запорожской атомной электростанции и "осуществить контролируемый выброс радиации".

Об этом заявил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде".

"Хотели искусственно создать техногенную катастрофу. Дело не в подрыве атомной станции в том смысле, как все понимают, что там бах – и разлетелась во все стороны радиация. Там гораздо интереснее они хотели сделать: искусственная перегрузка системы и контролируемый выброс радиации. То есть локализованный по месту. Все подобные игры всегда очень плохо заканчиваются. По нашему пониманию, это точно привело бы к реальной ядерной катастрофе", - отметил Буданов.

Глава ГУР отметил, что ядерная катастрофа все еще угрожающая, поскольку станция остается оккупированной, ничего глобально там не изменилось.

"Единственное, что кризисный момент, слава Богу, мы прошли. Я не буду открывать вам данные, как и что для этого было сделано. Но мы его к тому времени прошли. Однако это не снимает вопрос, что если Россия захочет снова что-то подобное совершить, у нее будут все возможности для этого", - отметил он.

Буданов надеется, что Украина сможет предотвратить террористические планы РФ. На вопрос, подклевался ли он лично для решения этого вопроса, председатель ГУР ответил:"само по себе ничего в мире не происходит – все, что могу сказать".

Ситуация с Запорожской АЭС - последние новости

Как писал УНИАН, эксперты МАГАТЭ, работающие на Запорожской атомной электростанции, в начале сентября сообщили о значительном росте военной активности вблизи станции. В частности они слышали многочисленные взрывы - признак приближения боевых действий, которые могут представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности.

На днях глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназовцы трижды пытались освободить Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию от августа 2022 года. Однако им так и не удалось закрепиться.

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