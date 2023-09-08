Так, с сентября команда МАГАТЭ слышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые работают на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что в течение последней недели слышали многочисленные взрывы. Это указывает на возможный признак усиления военной активности в регионе, который также может представлять потенциальную угрозу ядерной безопасности и безопасности на месте.

Об этом сегодня, 8 сентября, заявил генеральный директор Рафаэль Гросси. По его словам, начиная с прошлой субботы, 2 сентября, команда МАГАТЭ слышала около двух десятков взрывов в течение трех дней, а затем еще несколько за последние несколько дней.

"Отчеты, которые я получаю от наших экспертов, свидетельствуют о том, что взрывы произошли неподалеку от Запорожской атомной электростанции. Тем не менее, я по-прежнему глубоко обеспокоен возможными опасностями, с которыми сталкивается станция в это время повышенной военной напряженности в регионе", - сказал Гросси.

Видео дня

Российская оккупация - ситуация на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в марте 2022 года. Промышленная площадка станции подвергается периодическим обстрелам. Также оккупанты целенаправленно превращают АЭС в военную базу, минируя все вокруг.

На АЭС постоянно присутствуют представители корпорации "Росатом". Им не хватает персонала, поскольку украинские работники станции в основном отказываются сотрудничать с оккупантами.

На ЗАЭС находится миссия МАГАТЭ, которая проходит время от времени ротацию. 23 июля эксперты Международного агентства по атомной энергии обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки электростанции. Также они наткнулись на мины 3 августа.

В конце августа саперы из состава подразделений Сил обороны, действующих на Запорожском направлении, обезвредили 5 российских противопехотных мин на пути представителей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, которые направлялись на ротацию.

Вас также могут заинтересовать новости: