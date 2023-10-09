Глава разведки рассказал детали этих операций.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины трижды пыталось освободить Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом рассказал глава ГУР Кирилл Буданов в интервью NV. По его словам, первую попытку предприняли в августе 2022 года. Целью операции было создание плацдарма на левом берегу. Несколько десятков спецназовцев пересекли Каховское водохранилище на быстроходных лодках, однако им не удалось закрепиться, пришлось отступить.

После этого разведка еще дважды пыталась высадиться на левом берегу, однако безуспешно. В последней операции принимали участие и бойцы Интернационального легиона, которые имеют соответствующий опыт. Тогда оккупанты были вынуждены подтянуть тяжелую технику к берегу.

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Запорожская АЭС в оккупации: что известно

Весной 2022 года, в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, оккупанты захватили территорию Запорожской атомной электростанции и город-спутник Энергодар.

На станции присутствуют члены миссии МАГАТЭ, однако они не получают доступ ко всем помещениям на ее территории. Глава организации этой весной заявил, что станцию больше невозможно защитить.

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