При этом экспертов агентства до сих пор не пускают на крыши реакторных блоков № 1, 5 и 6.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 11 октября получили доступ на крышу реакторного блока № 2 Запорожской атомной электростанции. Как говорится в заявлении агентства, эксперты снова не заметили там никаких мин или взрывчатки.

"С верхней части здания команда МАГАТЭ также могла наблюдать всю крышу машинного зала, а также части крыш реакторных зданий и турбинных залов блоков 1 и 3, также не видя никаких мин или взрывчатки, отметил генеральный директор", - сказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

При этом команда МАГАТЭ продолжит свою давнюю просьбу к российским оккупантам - дать доступ на крыши реакторных блоков № 1, 5 и 6, чтобы контролировать соблюдение пяти конкретных принципов защиты крупнейшей в Европе атомной электростанции (АЭС) во время военного конфликта в Украине, которые утверждают: что его нельзя ни атаковать, ни использовать как базу для тяжелого вооружения.

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Эксперты МАГАТЭ также требуют доступа ко всем шести турбинным залам, чтобы иметь возможность подтвердить отсутствие каких-либо материалов и оборудования, которые могут противоречить пяти принципам. Этот запрос еще не одобрен, и команда МАГАТЭ может подтвердить статус только одного турбинного зала за раз.

Подчеркивая риски, с которыми столкнулась станция во время военного конфликта, команда МАГАТЭ на месте продолжала слышать взрывы почти каждый день. Обычно они происходят на некотором расстоянии от АЭС, но вчера четыре взрыва произошли ближе к месту.

"Несомненно, ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской атомной электростанции остается крайне нестабильной. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы предотвратить ядерную аварию во время войны в Украине", - сказал генеральный директор Гросси.

Что происходит на ЗАЭС

Как сообщал УНИАН, из шести реакторов ЗАЭС пять остаются в режиме холодной остановки, тогда как блок 4 продолжает находиться в состоянии горячей остановки, чтобы производить пар для подогрева воды для города Энергодар, где проживает большинство персонала станции, и перерабатывать жидкие радиоактивные отходы.

Это происходит несмотря на то, что Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) издала распоряжение об ограничении работы всех шести блоков ЗАЭС до режима холодной остановки. Кроме того, МАГАТЭ просит оккупантов найти альтернативный источник производства пара, чтобы покрыть потребности станции и позволить поддерживать все реакторы в холодном состоянии остановки.

Аналитик, эксперт, бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков отметил, что на самом деле самая главная опасность на ЗАЭС заключается в том, что российские военные, которые ее захватили не разбираются в сложных системах ядерной энергетики, совершенно неосведомлены даже для сохранения собственного здоровья и жизни, "соответственно, способны делать полную глупость в отношении безопасности захваченной станции".

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