Украинским войскам выгодно содержать этот город, поскольку РФ здесь теряет колоссальное количество живой силы.

Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий допустил возможность того, что Вооруженные Силы Украины покинут Авдеевку из-за дефицита снарядов.

"У них (российских оккупантов — ред.) еще может быть какое-то незначительное продвижение в течение зимы, вполне может быть, что они таки дожмут Авдеевку, к сожалению. Если бы не снарядный голод, я бы вообще сказал, что и Авдеевка даже выдержит, потому что гарнизон держится блестяще", - подчеркнул эксперт в эфире Radio NV.

По его словам, Украине выгодно держать этот город, потому что соотношение потерь в боях за него 1:12 не в пользу оккупационных войск. Дикий добавляет, что проблема не в том, что в Авдеевку просто не завезли снаряды - по всему фронту сейчас наблюдается критический дефицит боеприпасов.

Видео дня

Оборона Авдеевки

Авдеевка остается одним из самых горячих участков на фронте. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников и зацепиться за несколько улиц, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Днем 5 февраля глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что уличных боев там нет.

The New York Times писал, как Украина воюет без боеприпасов под Авдеевкой.

Вас также могут заинтересовать новости: