Экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий допустил возможность того, что Вооруженные Силы Украины покинут Авдеевку из-за дефицита снарядов.
"У них (российских оккупантов — ред.) еще может быть какое-то незначительное продвижение в течение зимы, вполне может быть, что они таки дожмут Авдеевку, к сожалению. Если бы не снарядный голод, я бы вообще сказал, что и Авдеевка даже выдержит, потому что гарнизон держится блестяще", - подчеркнул эксперт в эфире Radio NV.
По его словам, Украине выгодно держать этот город, потому что соотношение потерь в боях за него 1:12 не в пользу оккупационных войск. Дикий добавляет, что проблема не в том, что в Авдеевку просто не завезли снаряды - по всему фронту сейчас наблюдается критический дефицит боеприпасов.
Оборона Авдеевки
Авдеевка остается одним из самых горячих участков на фронте. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников и зацепиться за несколько улиц, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Днем 5 февраля глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что уличных боев там нет.
The New York Times писал, как Украина воюет без боеприпасов под Авдеевкой.