Россияне сосредоточились на городских боях, сократив попытки окружить группировку ВСУ в полевых условиях.

Авдеевка остается одним из самых горячих участков на фронте. Оккупанты пытались прорвать оборону украинских защитников и зацепиться за несколько улиц, рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

В интервью "Фокусу" он отметил, что сейчас враг пытается зайти на так называемый "Девятый квартал" через улицы Соборную, Спортивную на Чернышевского. По его словам, эти улицы примыкают к трассе 05-05, которая и ведет на "Девятый квартал", где расположены многоэтажки. Застройка может считаться своеобразными высотами – с них лучше как вести обстрелы, так и обороняться.

Если же россияне не смогут захватить эти многоэтажки, городские бои для оккупантов будут не такими эффективными, говорит Коваленко. Россияне сосредоточились именно на городских боях, сократив попытки окружить группировку ВСУ в полевых условиях.

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На данный момент у россиян есть три направления по городским боям. Это Авдеевский коксохим на севере, песчаный карьер на востоке и частный сектор на юге.

"Представьте себе уровень боеспособности российской армии, когда теперь сам Путин своим гражданам перечисляет количество захваченных домов в городе размером 29 квадратных километров, что меньше Бахмута. При этом под Авдеевкой группировка врага чуть больше той, что наступала на Киев, и составляет 45 000 бойцов", – подчеркнул Коваленко, добавив, что это говорит о всех возможностях вражеской армии.

Эксперт прогнозирует, что основные попытки по захвату Авдеевки оккупанты активизируют в феврале. Однако, учитывая нехватку техники, "у врага будут просто огромные потери".

Бои за Авдеевку: это стоит знать

Уже несколько месяцев Авдеевское направление является одним из самых горячих на фронте. В вечерней сводке за 5 февраля Генштаб ВСУ отметил, что там украинскими защитниками было 38 атак, при том, что всего на передовой произошло 105 боевых столкновений.

Днем 5 фераля глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что уличных боев нет. Российские оккупанты зашли в несколько домов дачного массива вблизи города.

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