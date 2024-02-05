Украина доминировала первый год в боях - это признает Запад. Но 2023 год стал провалом. Теперь ВСУ - охотники на убийц с ограниченным ресурсом.

Армия Украины доминировала первый год в боях - это признает Запад. Но 2023 год стал "провалом" - из-за недостаточного количества техники и боеприпасов ВСУ стали "охотниками на убийц" с ограниченным ресурсом.

Как при таких условиях украинцы удерживают оборону в разгар боев за Авдеевку и другие важные города востока Украины третий год подряд, пишет The New York Times после общения с военными ВСУ.

Газета пишет, что сейчас эпицентр войны - это Авдеевка, однако армия Украины оказалась в меньшинстве на поле боя, как с точки зрения вооружения, так и относительно количества людей, способных воевать. "После того, как они (украинцы - УНИАН) доминировали в боях в течение первого года и почти не воевали в течение второго, они передали инициативу России. Сейчас они окопались и борются за то, чтобы удержаться", - утверждает NYT.

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По словам 29-летнего лейтенанта Александра Ширшина (он как заместитель командира батальона 47-й механизированной бригады защищает Авдеевку) россияне вряд ли остановятся в своих попытках взять город. "Они идут волнами. И они не останавливаются", - говорит он.

Издание заявляет, что из-за критической нехватки боеприпасов и оружия украинцы не могут позволить себе точечно бить по России - по одному, двум солдатам. Россияне знают об этой украинской проблеме, они приспособились на передовой и перемещаются небольшими группами, одновременно собирая больше людей для начала штурмов, заявляет NYT.

Со своей стороны Украина может лишь удерживать позиции. "У нас недостаточно техники, недостаточно людей для наступления. Поэтому главная цель сейчас - удержать позиции, которые мы заняли", - сказал лейтенант Ширшин.

По мнению газеты, Россия пытается воспользоваться тем, что Вашингтон не успел передать необходимое оружие Украине. Время задержки хотят использовать, чтобы подавить армию украинцев огромной массой войск.

Несмотря на то, что украинцы понимают, что их максимум - это оборона, солдаты не собираются "просто залечь на дно": ВСУ стремятся избегать долгих боев, но в то же время наносить максимально болезненные удары по врагу, утверждает NYT.

Журналисты The New York Times лично в этом убедились, посетив в январе восток Украины и увидев, как ВСУ ведут боевые действия возле двух ключевых городов - Авдеевки и Угледара. "Масштабы российских потерь были очевидны на полях с разрушенной бронетехникой и разбитыми солдатами РФ, которые застилали телами заснеженные поля", - говорится в сообщении.

Армия Украины осмотрительно, однако агрессивно применяет имеющиеся возможности и оружие от Запада.

"Они агрессивно используют боевые машины и танки, которые предоставил Запад, становятся "охотниками на убийц" в момент, когда российские войска приближаются к украинским позициям", - акцентируют журналисты.

Один из самых эффективных инструментов в арсенале ВСУ - дроны, однако с точки зрения психологического давления, армии надо больше пушек, они лучше "давят" на нервы врагу. Об этом рассказал NYT начальник штаба 48-го отдельного стрелкового батальона 72-й механизированной бригады Сергей Бец.

"Беспилотник от первого лица не разберет блиндаж, не скосит лесополосу и он не повлечет такого психологического давления на врага. В то же время у нас не так много экипажей FPV", - уточнил он.

Комментируя бои за Авдеевку майор говорит: "Если россияне заинтересованы в определенном участке фронта, они сровняют его с землей".

По его словам, с середины декабря россияне полностью уничтожили там лесополосу. Они частично имеют успех в боях, признает Бетс, однако украинцы "копают ямы, чтобы как-то жить, держаться", цитирует газета.

"Мы боремся против пехоты спокойно и держим свои позиции", - констатировал он.

США подвели Украину в вопросе боеприпасов

США неопределенностью и дискуссиями о помощи Украине и Израилю в Конгрессе подставили Украину - Киев не получил вовремя боеприпасы, гаубицы, ракетные установки и другое оружие, необходимое для войны с Россией.

Об этом на прошлой неделе писал Forbes, напоминая, что помощь США Украине закончилась еще в конце декабря 2023 года. Несмотря на предостережения и просьбы Киева, Вашингтон не проголосовал за инициативу президента Джо Байдена выделить еще $61 млрд в рамках военного пакета Украине. Это имеет последствия: За боевые сутки ВСУ могут выпустить около 2000 снарядов по России, тогда как враг способен отработать по ним 10 тысячами снарядов и более, писал Forbes.

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