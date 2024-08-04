DeepState: На Покровском направлении крайне тяжелые сутки, враг словно сорвался с цепи

Продолжаются штурмовые действия вблизи нескольких населенных пунктов. Враг имеет тактический успех.

На Покровском направлении ситуация все больше обостряется. Россияне не прекращают штурмы, а лишь усиливают их. Как сообщает проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, на Покровском направлении были "крайне тяжелые сутки".

"Враг как будто сорвался с цепи. Продолжаются штурмовые действия севернее Желанного. Кроме того, враг имеет тактический успех восточнее села и осуществляет попытку обойти его. Данный маневр ставит под угрозу группировку Сил Обороны на восточном берегу реки Волчья", - пишут наблюдатели.

Враг продолжает штурмовать Желанное с запада и уже находится в окрестностях Сергеевки. Также оккупанты штурмуют Ивановку и с юга хотят обойти Лисичное.

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Силы Обороны усиливают данный участок, но нет панацеи от превосходства врага в живой силе.

"Предыдущие дни значительная часть атак была отбита, но противник подтянул за субботу свежие штурмовые отряды из Очеретино. Очеретино - это главный хаб врага и его потеря в апреле этого года еще на раз вылезет боком", - отметили наблюдатели.

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По данным Генштаба, сейчас самым горячим на фронте остается Покровское направление. Там оккупанты 45 раз пытались прорвать украинскую линию обороны. Также, сложной остается ситуация на Торецком и Купянском направлениях.

Зато, по данным проекта DeepState оккупанты продвинулись в Часовом Яру Донецкой области. Также продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном.

Между тем в CNN отреагировали на информацию Киева о поражении российской подводной лодки во временно оккупированном Крыму. По мнению журналистов, если это подтвердится, это станет последним ударом Украины по российскому флоту.

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