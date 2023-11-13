Девушка под давлением пояснила, что якобы "полностью уважает" страну, в которой живет.

Оккупанты в Севастополе (Крым) заставили местную жительницу Екатерину Осипову публично извиняться за фотографии с сине-желтыми предметами – соломинками для коктейлей и подушками.

Видео с извинениями россияне опубликовали в одном из крымских Telegram-каналов. На кадрах девушка заявила, что очень любит и уважает Россию, а фото сделала "давно и на эмоциях".

"Хочу извиниться за публикацию в Instagram фотографий в желто-голубых цветах. Они были сделаны давно и на эмоциях. Я - россиянка, полностью уважаю и люблю страну, в которой я живу", - заявила девушка на видео.

Ситуация в Крыму

В последнее время в Крыму происходят взрывы на объектах оккупантов, обеспечивающих их военный потенциал. В частности, 22 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре россиян в оккупированном Крыму - был поражен штаб Черноморского флота России в Севастополе.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки ликвидировано по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

23 сентября Силы спецопераций Украины информировали, что в штабе ЧФ РФ в Севастополе 22 сентября во время поражения проводилось совещание руководящего состава. Результатом спецоперации "Крабовая ловушка" являются десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что временно оккупирован Крым - это вторая территория по количеству насыщения системами противовоздушной обороны. Только Московская область имеет большее количество ПВО, чем Крым.

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