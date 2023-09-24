В Воздушных силах Украины отмечают, что ПВО РФ не может справиться с натиском этих западных ракет.

Российская противовоздушная оборона в Крыму не может справиться с ракетами западного производства, которые получила и использует Украина.

Об этом сказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини", уточняя, что речь идет о крылатых ракетах SCALP/Storm Shadow, которые "прекрасно работают по оккупантам".

"То вооружение, которого очень ждали, уже у нас есть - это крылатые ракеты. Это ракеты, которыми противник постоянно нас атакует с первых дней войны - те же Х-101 или Калибр - такое же оружие. Вернее не просто такое же, а намного лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них там "не имеющее аналогов ПВО". Какое-то количество вероятно сбивается, но мы видим по результатам, что ракеты долетают. Крым, который нашпигован средствами ПВО мощно, не может справиться с крылатыми ракетами западного производства", - сказал Игнат.

Видео дня

По его словам, результат от применения SCALP/ Storm Shadow "постоянно есть".

И не только по оккупированному Крыму, но и по другим территориям, где враг сосредотачивает свою логистику, свои боеприпасы", - отметил Игнат.

На вопрос, могла ли Украина применить ракеты ATACMS при ударе по штабу РФ в Севастополе, он ответил: "Если бы это были ATACMS, то было бы очевидно. Потому что крылатая и баллистическая ракеты существенно отличаются по траектории полета, задачам удара и т.д.".

В то же время Игнат дал прогноз, что в конечном итоге США передадут ATACMS Украине:

"Я думаю, что ATACMS будут. Появляется все больше и больше новостей о том, что это произойдет. И не только ATACMS, но и другое вооружение. Ракеты Taurus немецкого производителя - тоже очень и очень нам нужны. И вопрос в количестве".

Игнат подчеркнул, что Украина ожидает больше таких ракет. "Немецкие, французские, британские и ATACMS американские - помогут нам существенно изменить ситуацию на фронте. А с появлением самолетов западных - это совсем будет другая уже история", - сказал спикер Воздушных сил.

Ситуация в Крыму

В последнее время в Крыму происходят взрывы на объектах оккупантов, обеспечивающих их военный потенциал. В частности, 22 сентября Вооруженные Силы Украины нанесли очередной удар по военной инфраструктуре россиян в оккупированном Крыму - был поврежден штаб Черноморского флота России в Севастополе.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки ликвидировано по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, среди них - российские генералы.

23 сентября Силы спецопераций Украины информировали, что в штабе ЧФ РФ в Севастополе 22 сентября во время атаки проводилось совещание руководящего состава. Результатом спецоперации "Крабовая ловушка" являются десятки погибших и раненых оккупантов, среди которых высший руководящий состав флота.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что временно оккупирован Крым - это вторая территория по количеству насыщения системами противовоздушной обороны. Только Московская область имеет большее количество ПВО, чем Крым.

Сейчас наше государство пытается получить в рамках военной помощи от США ракеты ATACMS, а также рассчитывает на передачу от Германии ракет Taurus.

Во время визита президента Владимира Зеленского в Белый дом (21 сентября) лидер США Джо Байден заявил, что передаст определенное количество ракет ATACMS Украине. Об этом информировали СМИ, но подтверждения официального пока нет. СМИ также пишут, что передача Украине американских баллистических ракет большой дальности ATACMS может подтолкнуть Германию к передаче Украине крылатых ракет Taurus.

Вас также могут заинтересовать новости: