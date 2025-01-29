Боец "Азова" описал условия содержания украинских пленных в российских тюрьмах.

Освобожденный в прошлом году из вражеского плена боец "Азова" Артур Ниверчук рассказал об отношении к рядовым украинским военным в российских тюрьмах - их морили голодом, психологически запугивали и применяли физическое наказание. Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Военный, который за более чем два года плена сменил восемь колоний, отметил, что условия содержания в каждой из них отличаются.

"В Еленовке не издевались так, как они могут себе это позволить. Но, например, людей из офицерского состава, которые реально многое знали, вывозили, бросали в изоляторы, проводили допросы с избиением и пытками. А что касается рядовых солдат, то мы этого не почувствовали. Максимум, что было, это психологическое запугивание или физическое наказание", - рассказал Ниверчук.

Видео дня

По его словам, хуже условия содержания были в СИЗО Таганрога - на большинство пленных завели уголовные дела, питание ухудшилось.

"Давали 2-3 ложки какой-то каши за один прием пищи и пол кусочка хлеба в день. Была такая неприятная несправедливость - кому-то давали в тарелку немножко больше, кому-то меньше, кому-то вообще не давали. Ребята сами выходили из таких ситуаций - делились, пытались выживать. Для сна были матрасы, конечно, не новые. Постель тоже была, и первые четыре или пять месяцев в Таганроге нам ее не меняли. Потом мы узнали, что где-то под новый год планировался обмен всех азовцев, но этого не произошло. После этого нам начали каждые две недели менять постель, но она была мокрой. Мы ее развешивали и сушили. Кстати, не было у нас и средств гигиены", - поделился пережитым освобожденный из плена.

Он добавил, что в Таганроге дважды в день - утром и вечером - проводили проверку, которая завершалась тем, что абсолютно всех физически наказывали - 300-400 приседаний.

Как утверждает Ниверчук, на улицу в СИЗО выводили раз в неделю.

"Походили по кругу - и обратно в камеру. Вот там действительно была нехватка свежего воздуха и солнца. Мы год и месяц жили с восточной стороны. То есть видели только подъем солнца и все. Из-за этого, когда еще и не хватает кальция, начали сыпаться зубы... Когда давали хлеб, там могли быть частички камней, из-за этого тоже часто ломались зубы", - рассказал он.

По информации военного, за питание в колонии отвечали местные заключенные и, очевидно, им дали распоряжение так печь хлеб для пленных.

Бойцы ВСУ хитростью взяли в плен оккупантов

Бойцы 3-й штурмовой бригады пошли на хитрость и взяли в плен группу оккупантов. Во время штурма у военных возникла идея разыграть перед россиянами сцену ложного "наката" со стороны своих же, то есть россиян.

Приблизившись к вражескому наблюдательному пункту, украинские штурмовики озвучили на русском языке требование сдаться, на что из блиндажа начали отвечать, что на позиции находятся россияне.

Когда вражеские солдаты поверили, что их ошибочно штурмуют собственные войска, они вышли из блиндажа и, не подозревая о "подставе", без боя сдались в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: