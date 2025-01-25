Украинские военные заметили оккупанта с помощью дрона и воспользовались уникальным методом, чтобы взять его в плен.

Украинские военные с помощью уникального способа взяли в плен одного российского оккупанта в Серебрянском лесу, Луганская область. Бойцы 107-го батальона 63-й отдельной механизированной бригады, как оказалось, сделали это, используя громкоговоритель, закрепленный на дроне, заявил председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лисогор в Telegram.

"Сдавайся. Будешь жить. Бросай оружие, иди за дроном. Последний шанс тебе даем. Не сдашься - убьем", - сказали военные оккупанту.

В итоге, пилот беспилотника избавился от боеприпасов, чтобы противник не боялся. Он сложил оружие, поднял руки и пошел за БПЛА.

Один наш боец встречал его, пока двое страховали его, находясь на безопасном расстоянии. Украинские защитники сняли всю экипировку с пленного и обыскали, чтобы убедиться, что он никак не угрожает их жизни.

Другие новости в контексте войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что бойцы 3 штурмовой бригады пошли на хитрость и взяли в плен группу оккупантов. Во время штурма у военных возникла идея разыграть перед россиянами сцену ложного "наката" со стороны своих же, то есть тоже россиян.

Кроме того, десантники приняли трехчасовой бой и взяли в плен группу россиян. Оккупанты пытались прорваться на бронетехнике, но их МТ-ЛБ была подбита из гранатомета, поэтому уцелевшие оккупанты спешились и начали штурмовать здание, в котором воины отдельной егерской бригады держали оборону.

Вас также могут заинтересовать новости: