Министр заявил, для каких ударов нужны эти ракеты.

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus необходимы Украине для уничтожения российской военной инфраструктуры на оккупированных украинских территориях, а не для атак по Москве, как опасаются некоторые партнеры. Такое заявление сделал Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

"Люди, принимающие решения, должны прекратить воображать возможную победу России. Потому что тогда Украина станет первой жертвой, Германия и другие европейские страны будут следующими. Это неправильный политический подход. Вместо этого мы должны сосредоточиться на украинской победе", - заявил он, реагируя на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, который недавно предположил победу России и угрозу для стран НАТО после этого.

Кулеба добавил, что у него нет причин сомневаться в приверженности Писториуса Украине. Но он считает, что лучший способ обеспечить безопасность Германии и других государств - это как раз предоставить Украине все необходимое для победы над Россией и освобождения оккупированных территорий.

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Дальнобойные ракеты Taurus для Украины - актуальное

Напомним, немецкая компания Taurus Systems GmbH, которая производит известные крылатые ракеты опровергла слова эксперта Социал-демократической партии по обороне Йоханнеса Арльта о том, что оборонная промышленность не может быстро пополнить запасы ракет, если их передадут Украине.

"В случае соответствующего заказа производитель готов в кратчайшие сроки как развернуть производство новых ракет Taurus, так и доработать существующие", - говорилось в сообщении.

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